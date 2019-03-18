Masal Müzesi’nde “Ergenlik Dönemi Sorunları ve Çözümleri” semineri

Kartal Belediyesi'ne bağlı hizmet veren ve açıldığı günden bu yana her ay binlerce İstanbullunun ziyaret ettiği Kartal Belediyesi Masal Müzesi, bu kez ergenlik dönemi sorunlarının ve çözüm yollarının ele alındığı bir seminere ev sahipliği yaptı.

Uzman psikolog Melih Yıldız'ın konuşmacı olarak yer aldığı "Ergenlik Dönemi, Sorunları ve Çözümleri" seminerinde çocukları ergenlik çağında olan ve ergenlik dönemi öncesi bilgilenmek üzere gelen anne-babalar yer aldı. Uzman Psikolog Yıldız, seminerde katılımcı ailelere konu ile alakalı detaylı bilgi verdi. Üsküdar Üniversitesi'nde "Müze ve Çocuk" adıyla dersler verdiğini, Masal Müzesi'nde koordinatör olarak görev yaptığını kaydeden Yıldız, Masal Müzesi'ni şu anda severek gezen çocukların, birkaç yıl sonra ergenlik dönemine gireceğini, o dönemin sorunları ve çözüm yolları ile ilgili ailelerin bilgilenmesi gerektiğini söyledi. Çocukluk çağı ile yetişkinlik çağı arasında bir geçiş dönemi olan ergenlik döneminin sancılı bir süreç olduğunu ve bedensel, cinsel, psikolojik değişimler barındırdığını kaydeden Yıldız, bu dönemde karşılaşılacak sorunlar ile nasıl başa çıkacakları ile ilgili ebeveynlere önemli ipuçları verdi. 2 saat süren seminerde, örnek olaylara da yer veren Yıldız, anne ve babalardan gelen sorulara da cevap verdi.

Kaynak: İHA