Masal Şatosu: Sihirli Davet fragman izle | Masal Şatosu: Sihirli Davet oyuncuları

Masal Şatosu: Sihirli Davet yapımı merak edilen güzel filmlerden birisi. Peki Masal Şatosu: Sihirli Davet filmi ne zaman vizyona giriyor? Filmin konusu nedir? Filmin fragmanı nasıl ve nereden izlenir? Oyuncuları kimler? İşte cevapları. ..

MASAL ŞATOSU: SİHİRLİ DAVET NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?

Masal Şatosu: Sihirli Davet filmi 30 Ağustos 2019 tarihinde vizyona girecek ve izleyicisi ile buluşacak.

MASAL ŞATOSU: SİHİRLİ DAVET FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Masal Şatosu: Sihirli Davet, masal diyarına açılan kapının anahtarını bulan genç bir kızın hikayesini konu ediyor. 11 yaşındaki Neşe, abisi ve arkadaşları ile güzel bir yaz tatili geçirmektedir. Bir gece bahçesinde gördükleri, Neşe'nin tatilinin bambaşka bir hal almasına neden olur. Bahçesinde masal kahramanı bir cüce gören Neşe, cücenin bahçeye bir şey sakladığını görür. Sabah olduğunuda ilk iş bahçeye bakmak olan Neşe, sihirli bir anahtar bulur. Sihirli anahtar, masal diyarının kapısını açmaktadır. Neşe, abisi ve arkadaşları, sihirli anahtar sayesinde unutamayacakları bir maceraya atılır.

MASAL ŞATOSU: SİHİRLİ DAVET FİLM FRAGMANI

MASAL ŞATOSU: SİHİRLİ DAVET FİLMİ HAKKINDA

Vizyon tarihi 30 Ağustos 2019

Yönetmen Burak Kuka

Oyuncular: Ecrin Su Çoban, Berk Coşkun, Ayça Tilki, Candeniz Göçer

Tür Aile

Ülke Türkiye

ECRİN SU ÇOBAN KİMDİR?

Ecrin Su Çoban Televizyon dünyasında katıldığı O Ses Türkiye adlı şarkı yarışması ile tanınmıştır. Hakkında ise kaç yaşında? kaçıncı sınıfa gidiyor? nerede yaşıyor gibi bir çok soru merak konusudur. Google üzerinden telefon numarasıda oldukça sorgulanan Ecrin Su Çoban’ın tabiki telefon numarası bilinmemektedir. Olsa dahi internet ortamında paylaşılması doğru değildir.

İnternet dünyasında, dans, havuz, tatil vlog, oyuncak dünyası, benimle hazırlan ve telefonumda neler var gibi bir çok youtube videosu ile ünlü fenomen isimlerdendir.

Günümüzde Youtube kanalı üzerinden paylaşımları ile ciddi bir hayran kitlesine ulaşan Ecrin Su Çoban, Orkun Işıtmak ve Meryem Can‘ı çok sevdiğini dile getirmiştir. Ayrıca Musically üzerinden yayınladığı videolar da takipçileri tarafından büyük beğeni ile izlenmektedir.

Kendi ismi ile açmış olduğu Youtube kanalında 750 Bin civarında takipçisi bulunmaktadır. Ayrıca açtığı ikinci bir kanal olan Ecrin Su Çoban’ın Oyuncak Dünyası adlı kanalında da 20 Bin civarında takipçisi vardır. İnstagram hesabında takipçi sayısı 218bin, ikinci hesabında ise 71bin ‘dir.

2006 yılında dünyaya gelmiş, Akrep burcudur. Boyu 2019 yılı itibariyle 1.43 cm’dir. Bir videosunda yeni yapılan bir özel hastanenin ilk bebeği olarak dünyaya geldiğini bir videosunda dile getirmiştir.



Ecrin Su Çoban ve ailesi;

Annesi Handan Hanım bir mağazada yöneticilik yapmış, babası ise eğitimci, Beden Eğitimi öğretmeni ve müdür yardımcısıdır. Defne isminde bir kız kardeşi vardır. Yaşantısını Kocaeli’de sürdürmektedir. Ancak baba tarafından aslen Kocaeli’li olup olmadığı sorusunun cevabı bilinmemektedir. Ecrin Su Çoban kaça gidiyor sorusuna ise, 2017 yılında iken paylaştığı bir videosunda 6. sınıf diye açıklık getirmiştir.

Gelecek dönemlerde internet dünyası dışında dizi ve sinema dünyasında da sıkça ismini duyurması beklenmektedir.

2018 yılında katıldığı O Ses Çocuklar yarışması ilede gönülleri fethetmeyi başarmıştır. Yarışma’da ilk şarkı olarak Nil Karaibrahimgil’in Kanatlarım Var Ruhumda isimli şarkıyı seslendirmiştir. Bu şarkı ile tüm jüriyi etkilemeyi başarmıştır. Ardından çeyrek finalde Atiye’nin Ya Habibi ve yarı final de Gökçe Tik Tak şarkılarını söylemiştir. Geçtiği başarılı ben elemenin ardından finalde elenmiştir. Ancak yarışmanın çok eğlenceli geçtiğini ve eğitici bir mücadeleye sahne olduğunu açıklamıştır.

BERK COŞKUN KİMDİR?

Başarılı youtuber ve şarkıcı Berk Coşkun 17 Ekim 1994'de Bulgaristan'da doğmuştur. 8 yaşında Türkiye'ye gelen Berk, küçük yaşta piyano çalmayı öğrenmiştir. Youtube kanalına yüklediği coverlarla 100 bin aboneye ulaşmıştır. Aynı zamanda Ziynet Sali'nin dikkatini çeken başarılı Berk, Hadi Hoppalara adlı şarkıda Ziynet Sali ile birlikte çalışmıştır. Benim Dünyam adında kendine ait bir şarkısı vardır. Aynı zamanda Feride Hilal Akın ile birlikte beatbox çalışması bulunmaktadır.

İlk görüşte aşka inandığını söyleyen Berk'in babası Kafkas ve annesi Bulgar göçmenidir. Kazakistan ve Bulgaristan başta olmak üzere yabancı ülkelerde yaklaşık 4 sene yaşamıştır.



Doğum Tarihi

17 Ekim 1994

Burcu

Terazi

Doğum Yeri

Bulgaristan

Meslek

Şarkıcı, youtuber

Boyu

183 cm

Kilosu

75 kg

Saç Rengi

Sarışın

Göz Rengi

Mavi