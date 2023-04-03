Masashi Tanioka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Masashi Tanioka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Masashi Tanioka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Masashi Tanioka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Masashi Tanioka 14 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 谷岡 昌 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Masashi Tanioka Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kansai University futbol takımında oynamaktadır. Kansai University takımına - tarihinde katılmıştır. Masashi Tanioka'nin Kansai University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Masashi Tanioka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Masashi Tanioka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Masashi Tanioka şuan Kansai University takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
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