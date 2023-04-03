Masashi Tanioka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Masashi Tanioka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Masashi Tanioka kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Masashi Tanioka ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.