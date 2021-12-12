Masat ne demek, TDK'ya göre Masat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Masat ne demek? Masat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi masat kelimesi. Peki masat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre masat nedir, masat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MASAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Masat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Masat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre masat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bıçak bilemeye yarayan çelikten, çubuk biçiminde araç



MASAT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kasap masadı. Aşçı masadı.

