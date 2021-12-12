Masat ne demek, TDK'ya göre Masat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Yakınlaştıkları dans hayranlarını bile çileden çıkarmıştı! Edis ve Zeynep Bastık yeniden bir araya geldi, bu defa...12 Aralık 2021 Pazar günün spor manşetleri | Trabzonspor'un serisi, Antalya'da son buldu!Bakan Bilgin "bayram havası yaşatacak" demişti! Asgari ücrette son rakam 4090 lira! Son toplantı ses getirebilir!FETÖ'yü bahane ettiler, mühendis çifti soydular! Dolandırıcıların yöntemi pes dedirtti!Günlük burç yorumları 12 Aralık 2021 Pazar | Aslanlar, üzerinizden ölü toprağını atın! Yengeçler, bir eliniz yağda, bir eliniz balda!Resmi Gazete'de bugün (12.12.2021) | 12 Aralık 2021 Resmi Gazete kararlarıSosyal Demokrasi ne demek, TDK'ya göre Sosyal Demokrasi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Altın fiyatları zirvenin müdavimi oldu! Durmak nedir bilmiyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...12 Aralık 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Masat ne demek, TDK'ya göre Masat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Masat ne demek, TDK'ya göre Masat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Masat kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Masat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Masat nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Masat kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Masat ne demek, TDK'ya göre Masat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Masat ne demek? Masat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi masat kelimesi. Peki masat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre masat nedir, masat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MASAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Masat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Masat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre masat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bıçak bilemeye yarayan çelikten, çubuk biçiminde araç

MASAT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kasap masadı. Aşçı masadı.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT