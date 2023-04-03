Masataka Kobayashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Masataka Kobayashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Masataka Kobayashi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Masataka Kobayashi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Masataka Kobayashi 20 Eylül 2005 tarihinde Suginami-ku, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 小林 将天 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Masataka Kobayashi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Tokyo U18 futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Masataka Kobayashi'nin FC Tokyo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Masataka Kobayashi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Masataka Kobayashi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Masataka Kobayashi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Masataka Kobayashi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Masataka Kobayashi şuan FC Tokyo U18 takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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