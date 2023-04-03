Masato İnomata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Masato İnomata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Masato İnomata kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Masato İnomata ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.