Masato İnomata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Masato İnomata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Masato İnomata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Masato İnomata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Masato İnomata 12 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 猪股 大翔 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Masato İnomata Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Albirex Niigata U18 futbol takımında oynamaktadır. Albirex Niigata U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Masato İnomata'nin Albirex Niigata U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Masato İnomata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Masato İnomata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Masato İnomata şuan Albirex Niigata U18 takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
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