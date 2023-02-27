Masato Morishige kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Masato Morishige Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Masato Morishige adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Masato Morishige Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Masato Morishige 21 Mayıs 1987 tarihinde Hiroshima, Hiroshima şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 森重 真人 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Masato Morishige Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UDN SPORTS yapmaktadır. Masato Morishige, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Tokyo futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo takımına 4 Ocak 2010 tarihinde katılmıştır. Masato Morishige'nin FC Tokyo ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Masato Morishige Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Masato Morishige isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Masato Morishige Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Masato Morishige futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2003 yılında Hiroshima HS

1 Şubat 2006 yılında Oita Trinita

4 Ocak 2010 yılında FC Tokyo

Masato Morishige Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Masato Morishige şuan FC Tokyo takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Masato Morishige Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hiroshima Koyo FC (1998-1999), Sanfrecce Hiroshima (2000-2002), Hiroshima Minami High School (2003-2005)

Japonya takımında 6 numaralı formasıyla 21 Temmuz 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 41 maçta 2 gol atmıştır.

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