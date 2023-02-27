Masato Sasaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Masato Sasaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Masato Sasaki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Masato Sasaki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Masato Sasaki 1 Mayıs 2002 tarihinde ---, Chiba şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 佐々木 雅士 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Masato Sasaki Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GLOBALL FootBiz Consulting yapmaktadır. Masato Sasaki, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashiwa Reysol futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Masato Sasaki'nin Kashiwa Reysol ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Masato Sasaki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Masato Sasaki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Masato Sasaki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Masato Sasaki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında Kashiwa Reysol

Masato Sasaki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Masato Sasaki şuan Kashiwa Reysol takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Masato Sasaki Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tokiwadaira Shonen SC, Kashiwa Reysol

Japonya A21 takımında 1 numaralı formasıyla 26 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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