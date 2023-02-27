Masato Yuzawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Masato Yuzawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Masato Yuzawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Masato Yuzawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Masato Yuzawa 10 Ekim 1993 tarihinde Tsukuba, Ibaraki şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 湯澤 聖人 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Masato Yuzawa Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HEROE yapmaktadır. Masato Yuzawa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Avispa Fukuoka futbol takımında oynamaktadır. Avispa Fukuoka takımına 4 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Masato Yuzawa'nin Avispa Fukuoka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Masato Yuzawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Masato Yuzawa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Masato Yuzawa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Masato Yuzawa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2012 yılında RKU

1 Şubat 2016 yılında Kashiwa Reysol

1 Şubat 2017 yılında Kyoto Sanga

31 Ocak 2018 yılında Kashiwa Reysol

1 Şubat 2018 yılında Ventforet Kofu

4 Ocak 2020 yılında Avispa Fukuoka

Masato Yuzawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Masato Yuzawa şuan Avispa Fukuoka takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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