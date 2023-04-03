Masatoki Tomiyasu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Masatoki Tomiyasu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Masatoki Tomiyasu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Masatoki Tomiyasu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Masatoki Tomiyasu 3 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 冨安 將時 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Masatoki Tomiyasu Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Tokyo U18 futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Masatoki Tomiyasu'nin FC Tokyo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Masatoki Tomiyasu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Masatoki Tomiyasu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Masatoki Tomiyasu şuan FC Tokyo U18 takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
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