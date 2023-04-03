Masatoki Tomiyasu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Masatoki Tomiyasu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Masatoki Tomiyasu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Masatoki Tomiyasu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.