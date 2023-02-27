Masatoshi İshida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Masatoshi İshida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Masatoshi İshida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Masatoshi İshida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Masatoshi İshida 4 Mayıs 1995 tarihinde Narashino, Chiba şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 石田 雅俊 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Masatoshi İshida Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SAG yapmaktadır. Masatoshi İshida, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daejeon Hana Citizen futbol takımında oynamaktadır. Daejeon Hana Citizen takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Masatoshi İshida'nin Daejeon Hana Citizen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Masatoshi İshida Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/masa050419/

Masatoshi İshida Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Masatoshi İshida isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Masatoshi İshida Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Masatoshi İshida futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2014 yılında Kyoto Sanga

23 Temmuz 2016 yılında SC Sagamihara

31 Ocak 2017 yılında Kyoto Sanga

1 Şubat 2017 yılında Thespaku. Gunma

31 Ocak 2018 yılında Kyoto Sanga

1 Şubat 2018 yılında a. cl. Numazu

31 Ocak 2019 yılında Kyoto Sanga

1 Şubat 2019 yılında Ansan Greeners

6 Şubat 2020 yılında Suwon FC

7 Ocak 2021 yılında Gangwon FC

24 Haziran 2021 yılında Daejeon Hana C.

31 Aralık 2021 yılında Gangwon FC

1 Ocak 2022 yılında Daejeon Hana C.

Masatoshi İshida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Masatoshi İshida şuan Daejeon Hana Citizen takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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