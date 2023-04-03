Masaya Nishida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Masaya Nishida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Masaya Nishida kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Masaya Nishida ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.