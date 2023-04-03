Masaya Nishida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Masaya Nishida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Masaya Nishida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Masaya Nishida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Masaya Nishida 12 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Masaya Nishida Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hokkaido Consadole Sapporo U18 futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Masaya Nishida'nin Hokkaido Consadole Sapporo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Masaya Nishida Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Masaya Nishida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Masaya Nishida şuan Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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