Masaya Tashiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Masaya Tashiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Masaya Tashiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Masaya Tashiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Masaya Tashiro 1 Mayıs 1993 tarihinde ---, Saitama şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 田代 雅也 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Masaya Tashiro Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MULTI SPEED yapmaktadır. Masaya Tashiro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sagan Tosu futbol takımında oynamaktadır. Sagan Tosu takımına 9 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Masaya Tashiro'nin Sagan Tosu ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Masaya Tashiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Masaya Tashiro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Masaya Tashiro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Masaya Tashiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2012 yılında Hosei Univ.

1 Şubat 2016 yılında FC Gifu

31 Mart 2017 yılında Kulüpsüz

16 Şubat 2018 yılında Tochigi SC

9 Ocak 2021 yılında Sagan Tosu

Masaya Tashiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Masaya Tashiro şuan Sagan Tosu takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Bunan HS, Hosei University

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.