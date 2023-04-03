Masayuki Okuyama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Masayuki Okuyama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Masayuki Okuyama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Masayuki Okuyama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Masayuki Okuyama 28 Temmuz 1993 tarihinde Toyota, Aichi şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 奥山 政幸 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Masayuki Okuyama Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Masayuki Okuyama, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Machida Zelvia futbol takımında oynamaktadır. Machida Zelvia takımına 4 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Masayuki Okuyama'nin Machida Zelvia ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Masayuki Okuyama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Masayuki Okuyama isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Masayuki Okuyama Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Masayuki Okuyama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2012 yılında Waseda Univ.

1 Şubat 2016 yılında Reno. Yamaguchi

4 Ocak 2017 yılında Machida Zelvia

Masayuki Okuyama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Masayuki Okuyama şuan Machida Zelvia takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.