Mashkhur Mukhammadzhonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mashkhur Mukhammadzhonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mashkhur Mukhammadzhonov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mashkhur Mukhammadzhonov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mashkhur Mukhammadzhonov 21 Şubat 1999 tarihinde Margilan şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Машхур Мамир оглы Мухаммаджонов şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mashkhur Mukhammadzhonov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftchi Fergana futbol takımında oynamaktadır. Neftchi Fergana takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Mashkhur Mukhammadzhonov'nin Neftchi Fergana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mashkhur Mukhammadzhonov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mashkhur Mukhammadzhonov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mashkhur Mukhammadzhonov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mashkhur Mukhammadzhonov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Nasaf Qarshi

1 Şubat 2021 yılında Neftchi

Mashkhur Mukhammadzhonov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mashkhur Mukhammadzhonov şuan Neftchi Fergana takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Mashkhur Mukhammadzhonov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U21 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.