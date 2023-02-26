Masih Zahedi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Masih Zahedi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Masih Zahedi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Masih Zahedi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Masih Zahedi 12 Ocak 1993 tarihinde Karaj, Alborz şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da مسیح زاهدی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Masih Zahedi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Masih Zahedi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gol Gohar Sirjan FC futbol takımında oynamaktadır. Gol Gohar Sirjan FC takımına 27 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Masih Zahedi'nin Gol Gohar Sirjan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Masih Zahedi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Masih Zahedi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Masih Zahedi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Masih Zahedi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Paykan FC U21

1 Temmuz 2013 yılında Sh. Ardabil

1 Temmuz 2014 yılında Saipa FC

1 Temmuz 2015 yılında Sh. Ardabil

1 Temmuz 2016 yılında Oxin Alborz

1 Temmuz 2017 yılında Gostaresh FC

1 Temmuz 2018 yılında Machine Sazi

15 Eylül 2020 yılında Mes Rafsanjan

27 Ağustos 2021 yılında Gol Gohar

Masih Zahedi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Masih Zahedi şuan Gol Gohar Sirjan FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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