Masilake Phohlongo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Masilake Phohlongo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Masilake Phohlongo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Masilake Phohlongo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Masilake Phohlongo 5 Mayıs 1997 tarihinde Cape Town, Western Cape şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Masilake Phohlongo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Masilake Phohlongo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TS Galaxy FC futbol takımında oynamaktadır. TS Galaxy FC takımına 18 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Masilake Phohlongo'nin TS Galaxy FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Masilake Phohlongo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Masilake Phohlongo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Masilake Phohlongo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Masilake Phohlongo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Ajax Cape Town

18 Ekim 2020 yılında TS Galaxy FC

Masilake Phohlongo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Masilake Phohlongo şuan TS Galaxy FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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