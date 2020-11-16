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  3. Maske cezası alan vatandaştan polise tepki: ''Sen hiç maskeni indirmiyor musun?''

Maske cezası alan vatandaştan polise tepki: ''Sen hiç maskeni indirmiyor musun?''

Bolu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdüren polis ekiplerinin maskesini takmayan Harun Ö. isimli bir kişiye kurallar gereğince idari para cezası uygulandı. Kesilen cezaya tepki gösteren Harun Ö.'nün polis ile tartışarak tepkisini dile getirdiği o anlar ise kameralara saniye saniye kaydedildi.

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16 Kasım 2020 Pazartesi 14:56
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