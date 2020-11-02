Maske cezası almak istemeyen çiften polise yumruklu saldırı!
Osmaniye’de maske takmayan bir kişiye bir lokantanın önünde oturduğu sırada polis tarafından ceza yazılmak istenince eşi ile polise saldırdı. bir süre sonra yumruklu saldırgan polis tarafından güçlükle sakinleştirilip gözaltına alarak işlem yapmak üzere emniyete götürdü. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.
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02 Kasım 2020 Pazartesi 09:21
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