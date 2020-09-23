Maske denetiminde kimlik isteyen polisle kavga ettiler!
Edirne'de sokakta rutin olarak gerçekleşen maske ve sosyal mesafe denetimleri sırasında kimliklerini vermeyen 2 kişi küfür edip polislere karşı direnince ortalık karıştı. Olay yerine gelen takviye ekiplerle kavga sonlanırken o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.
Edirne merkeze bağlı Sabuni Mahallesi’nde yaşanan olayda maske denetimi sırasında maske takmayan 2 şüpheli şahsın kimliğini isteyen polis, kişilerden küfür, tehdit, hakaretler ve direnme ile karşılaşınca arbede yaşandı. Olay anı kameralara anbean kaydedilirken gelen takviye ekipler ile kavga sonlandırıldı. Yaşanan arbedede 2 polis yaralanırken şüpheli şahıslar ise gözaltına alındı.
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23 Eylül 2020 Çarşamba 15:16
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