Maske denetiminde kimlik isteyen polisle kavga ettiler!

Edirne'de sokakta rutin olarak gerçekleşen maske ve sosyal mesafe denetimleri sırasında kimliklerini vermeyen 2 kişi küfür edip polislere karşı direnince ortalık karıştı. Olay yerine gelen takviye ekiplerle kavga sonlanırken o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.