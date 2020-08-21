Maske denetimindeki kişiden ilginç bahane: ''Yağmur yağdığı için maskeyi başıma takayım''
Artan koronavirüs vakalarına karşı Düzce'de maske denetimlerini sıkılaştıran polislerin bir vatandaşa maske takma uyarısında bulunmasının ardından aldığı cevap görenleri şaşırttı. Maskeyi ağzına değil de kafasına takan kişinin ''Yağmur yağıyor o zaman maskeyi başıma takayım'' demesi izleyenleri hayrete düşürdü.
Düzce'de yapılan maske denetimlerinde bir vatandaşın yağmuru bahane ederek maskesini kafasına takmaya çalışmasını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. “Yağmur yağıyor o zaman maskeyi başıma takayım” diyerek kendini savunan vatandaş, polis ekiplerinin ikinci uyarısından sonra maskesini takarak uzaklaştı.
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21 Ağustos 2020 Cuma 11:33
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