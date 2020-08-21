Maske denetimindeki kişiden ilginç bahane: ''Yağmur yağdığı için maskeyi başıma takayım''

Artan koronavirüs vakalarına karşı Düzce'de maske denetimlerini sıkılaştıran polislerin bir vatandaşa maske takma uyarısında bulunmasının ardından aldığı cevap görenleri şaşırttı. Maskeyi ağzına değil de kafasına takan kişinin ''Yağmur yağıyor o zaman maskeyi başıma takayım'' demesi izleyenleri hayrete düşürdü.