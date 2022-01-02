Maske Kimsin Sen ağaç kimdir? Ağaç maskesinin altındaki ünlü kim?Yabancı uyrukluları hedef alan Tanju Özcan'ın ırkçı kararlarına mahkeme "dur" dedi!'Maske Kimsin Sen?' ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! Ünlü isimleri tahmin etmeye çalışan izleyiciler adeta çıldırdı!2022 İstanbul Teknik Üni. Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105510441Altın fiyatları piyasaların kapalı olmasını umursamıyor! Hafta içi-hafta sonu yükselişini sürdürüyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatlarıDemet Akalın iddiaları doğruladı! Deha Bilimler ve Gülşah Saraçoğlu 1 yıldır yasak aşk mı yaşıyor? "İki tarafı da uyarmıştım"2022 İstanbul Teknik Üni. İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105510247Zamlar yüzünden keyfi kaçanların içini rahatlatacak haber! Devlet bu yıl da destek veriyor!2022 Galatasaray Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104010122TCDD o gerçeği ortaya çıkardı! İBB kafasına göre zam yapıyor!
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Maske Kimsin Sen ağaç kimdir? Ağaç maskesinin altındaki ünlü kim?

Maske Kimsin Sen ağaç kimdir? Ağaç maskesinin altındaki ünlü kim?

FOX'ta yayımlanmaya başlayan Maske Kimsin Sen? adlı yarışma programında Ağaç maskesinin altına saklanan ünlü isim merak ediliyor. Peki Maske Kimsin Sen ağaç kimdir? Ağaç maskesinin altındaki ünlü kim? Detaylar haberimizde...

Maske Kimsin Sen ağaç kimdir? Ağaç maskesinin altındaki ünlü kim?

Maske Kimsin Sen ağaç kimdir? 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programı büyük ilgi gördü. Peki Ağaç maskesinin altındaki ünlü kim?

MASKE KİMSİN SEN AĞAÇ KİMDİR? AĞAÇ MASKESİNİN ALTINDAKİ ÜNLÜ KİM?

FOX TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Maske Kimsin Sen? yarışma programının sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaparken, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer alıyor.

Maske Kimsin Sen ağaç kimdir? Ağaç maskesinin altındaki ünlü kim?

MASKE KİMSİN SEN YARIŞMACILARI KİMLER?

Unicorn - TBA
Gözcü - TBA (Ümit Karan - İlk haftanın açıklanan ismi oluyor.)
Geyik - TBA
Tavuskuşu - TBA
Aslan - TBA
Ejderha - TBA
Ayna - TBA
Şövalye - TBA
Dinozor - TBA
Ağaç - TBA
İskelet - TBA
Kuzgun - TBA
Ördek - TBA
Gladyatör - TBA

Maske Kimsin Sen ağaç kimdir? Ağaç maskesinin altındaki ünlü kim?

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT