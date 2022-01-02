Maske Kimsin Sen Aslan kimdir? Aslan maskesi altındaki ünlü kim?
FOX'ta yayımlanmaya başlayan Maske Kimsin Sen? adlı yarışma programında Aslan maskesinin altına saklanan ünlü isim merak ediliyor. Peki Maske Kimsin Sen aslan kimdir? Aslan maskesinin altındaki ünlü kim? Detaylar haberimizde...
Maske Kimsin Sen aslan kimdir? 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programı büyük ilgi gördü. Peki Aslan maskesinin altındaki ünlü kim?
MASKE KİMSİN SEN ASLAN KİMDİR?ASLAN MASKESİNİN ALTINDAKİ ÜNLÜ KİM?
FOX TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Maske Kimsin Sen? yarışma programının sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaparken, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer alıyor.
Aslan maskesi altındaki ismin İrem Derici ya da Danla Bilic olduğu tahmin edilirken Özge Borak olduğunu söyleyenler de var...
MASKE KİMSİN SEN YARIŞMACILARI KİMLER?
Unicorn - TBA
Gözcü - TBA (Ümit Karan - İlk haftanın açıklanan ismi oluyor.)
Geyik - TBA
Tavus kuşu - TBA
Aslan - TBA
Ejderha - TBA
Ayna - TBA
Şövalye - TBA
Dinozor - TBA
Ağaç - TBA
İskelet - TBA
Kuzgun - TBA
Ördek - TBA
Gladyatör - TBA