‘’The Masked Singer’’ adıyla tüm dünyada fenomen olan televizyonların çılgın yarışma programında; Türkiye’nin kendi alanlarında ünlü isimleri farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini gizleyerek şarkı söyleyecekler. Ünlü jüri üyeleri, dedektiflik yapacak; aynı zamanda stüdyodaki seyirciler de yarışmacının kim olduğunu tahmin etmeye çalışacaklar. Peki Maske Kimsin Sen jüri üyeleri kimler? Maske Kimsin Sen ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

MASKE KİMSİN SEN JÜRİ ÜYELERİ KİMLER VAR? MASKE KİMSİN SEN NE ZAMAN BAŞLIYACAK?

Başarılı oyuncu Tansel Öngel’in sunuculuğunu yaptığı, yönetmen koltuğunda Ebru Yalçın ’ın yer aldığı programda, her bölümde stüdyodaki ünlü isimler dedektiflik yaparak, maskelerin altında kimin olduğunu bulmaya çalışacak. Gösterdiği performans ile stüdyodaki seyircilerden en az oyu alan yarışmacının maskesini çıkararak yarışmaya veda edeceği program, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de fenomen olmaya hazırlanıyor.

Yarışmada; ekranın sevilen isimleri Eda Ece, Melis Sezen, Doğu Demirkol ve Alican Yücesoy dedektiflik yapacaklar. Gösterdiği performans ile stüdyodaki seyircilerden en az oyu alan yarışmacının maskesini çıkararak yarışmaya veda edeceği “Maske Kimsin Sen?”, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de fenomen olmaya hazırlanıyor.

Çekimlerinin son hızla devam ettiği “Maske Kimsin Sen?” yakında FOX TV ekranında izleyicileri şaşırtmaya geliyor.

'Maske Kimsin Sen?' ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?