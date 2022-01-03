'Maske Kimsin Sen?' sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Paganizm ve satanizm propagandası mı? RTÜK harekete geçti! "Çocuklar izliyor, korkuyor!"
'Maske Kimsin Sen?' sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Paganizm ve satanizm propagandası mı? RTÜK harekete geçti! "Çocuklar izliyor, korkuyor!"
FOX TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Maske Kimsin Sen? ilk bölümüyle tartışma yarattı. ti. Bazı kullanıcıların paganizm ve satanizm propagandası olduğunu iddia ettiği program hakkında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu inceleme başlatılacağını açıkladı.