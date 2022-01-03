'Maske Kimsin Sen?' sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Paganizm ve satanizm propagandası mı? RTÜK harekete geçti! "Çocuklar izliyor, korkuyor!" FOX TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Maske Kimsin Sen? ilk bölümüyle tartışma yarattı. ti. Bazı kullanıcıların paganizm ve satanizm propagandası olduğunu iddia ettiği program hakkında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu inceleme başlatılacağını açıkladı.

1 14 FOX TV ekranlarında cumartesi akşamı ilk bölümüyle seyirciyle buluşan "Maske Kimsin Sen?" yarışması, büyük tartışma yarattı. Seyircileri adeta ikiye bölen programa tepki gösteren bazı kullanıcılar, "Maskekimsensen" ve "Foxtvhaddinibil" etiketi altında binlerce paylaşım yaptı.