Maske Kimsin Sen şövalye kimdir? Şövalye maskesi altındaki ünlü kim?
Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Maske Kimsin Sen? adlı yarışma programı izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Şövalye maskesi altındaki ünlü isim merak konusu oldu. Peki Maske Kimsin Sen şövalye kimdir? Şövalye maskesi altındaki ünlü kim?
Maske Kimsin Sen şövalye kimdir? 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programı büyük ilgi gördü. Peki şövalye maskesinin altındaki ünlü kim?
MASKE KİMSİN SEN ŞÖVALYE KİMDİR? ŞÖVALYE MASKESİNİN ALTINDAKİ ÜNLÜ KİM?
FOX TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Maske Kimsin Sen? yarışma programının sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaparken, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol yer alıyor.
İzleyiciler tarafından merak edilen şövalyenin Haluk Levent olduğu tahmin ediliyor...
MASKE KİMSİN SEN YARIŞMACILARI KİMLER?
Unicorn - TBA
Gözcü - TBA (Ümit Karan - İlk haftanın açıklanan ismi oluyor.)
Geyik - TBA
Tavuskuşu - TBA
Aslan - TBA
Ejderha - TBA
Ayna - TBA
Şövalye - TBA
Dinozor - TBA
Ağaç - TBA
İskelet - TBA
Kuzgun - TBA
Ördek - TBA
Gladyatör - TBA