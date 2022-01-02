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Maske Kimsin Sen tavus kuşu kimdir? Tavus kuşu maskesi altındaki ünlü isim kim?

FOX TV'de ekrana gelen Maske Kimsin Sen? adlı yarışma programında tavus kuşu maskesinin altına saklanan ünlü isim merak ediliyor. Peki Maske Kimsin Sen tavus kuşu kimdir? Tavus kuşu maskesinin altındaki ünlü kim? Detaylar haberimizde...

Maske Kimsin Sen tavus kuşu kimdir? Tavus kuşu maskesi altındaki ünlü isim kim?

Maske Kimsin Sen tavus kuşu kimdir? 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programı büyük ilgi gördü. Peki tavus kuşu maskesinin altındaki ünlü kim?

MASKE KİMSİN SEN TAVUS KUŞU KİMDİR? TAVUS KUŞU MASKESİNİN ALTINDAKİ ÜNLÜ KİM?

FOX TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Maske Kimsin Sen? yarışma programının sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaparken, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer alıyor.

Maske Kimsin Sen tavus kuşu kimdir? Tavus kuşu maskesi altındaki ünlü isim kim?

MASKE KİMSİN SEN YARIŞMACILARI KİMLER?

Unicorn - TBA
Gözcü - TBA (Ümit Karan - İlk haftanın açıklanan ismi oluyor.)
Geyik - TBA
Tavuskuşu - TBA
Aslan - TBA
Ejderha - TBA
Ayna - TBA
Şövalye - TBA
Dinozor - TBA
Ağaç - TBA
İskelet - TBA
Kuzgun - TBA
Ördek - TBA
Gladyatör - TBA

Maske Kimsin Sen tavus kuşu kimdir? Tavus kuşu maskesi altındaki ünlü isim kim?

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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