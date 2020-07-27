''Maske tak'' diye uyardığı müşteriden askı demirli saldırı!
Kocaeli'de bir işletmeci, kurallar gereği maske takmasını istediği müşteri ile sözlü olarak tartıştı. Çıkan tartışmada müşteri mağazada elbiselerin asıldığı askının demirini yerinden çıkararak işletmeciyi başından yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise gözaltına alındı.
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bayram alışveriş için ailesiyle bir giyim mağazasına gelen Yunus E. isimli şahıs, işletmeci Salih E.'nin 'maske tak' uyarısına aldırış etmeyince ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Yunus E. askı demiri ile Salih E.'yi başından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibiyle yaralı Salih E. hastaneye götürülürken Yunus E. ise gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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27 Temmuz 2020 Pazartesi 17:33
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