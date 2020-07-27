''Maske tak'' diye uyardığı müşteriden askı demirli saldırı!

Kocaeli'de bir işletmeci, kurallar gereği maske takmasını istediği müşteri ile sözlü olarak tartıştı. Çıkan tartışmada müşteri mağazada elbiselerin asıldığı askının demirini yerinden çıkararak işletmeciyi başından yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise gözaltına alındı.