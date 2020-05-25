Maske tak diye uyarılınca iç çamaşırını çıkarıp yüzüne geçirdi

Kiev’de gerçekleşen sıra dışı olayda kargo şirketinin şubesine giden bir müşteri tıbbi maske takmayarak karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle görevliler tarafından uyarıldı. Bunun üzerine tepki gösteren kadın, diğer müşterilerin ve çalışanların gözü önünde önce pantolonunu indirdi, ardından çıkardığı iç çamaşırını başına geçirerek yüzünü kapadı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. 12 Mart’tan bu yana karantina önlemlerinin uygulandığı Ukrayna’da normalleşme sürecinde ikinci aşamaya geçilirken, kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu ise devam ediyor.

UKRAYNA’DA SALGININ SON DURUMU

Ukrayna'da tespit edilen koronavirüs vaka sayısı 21 bin 245'e yükselirken, 25 Mayıs itibariyle 623 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede şu ana kadar 7 bin 234 hastanın iyileştiği açıklandı. Ukrayna'da karantina uygulaması 22 Haziran'a kadar uzatılmıştı.