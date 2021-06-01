Maske takma yasağı kalktı mı 2021? Maske takma zorunlu mu, zorunluluğu kalktı mı 2021? soruları şu sıralar internette vatandaşlar tarafından çokça aratılıyor. Biz de konuyla ilgili bilgileri haberimizde yer verdik.

MASKE TAKMA YASAĞI KALKTI MI 2021? MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI, ZORUNLU MU 2021?

31 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından maske takma zorunluluğu kalktı mı? sorusu gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Haziran ayı normalleşme tedbirleri genelgesi kapsamında maskelerin açık veya kapalı ortamlarda çıkarılıp çıkarılmadığıyla ilgili kesin bir açıklamada bulunulmadı.

NARGİLE KAFELER AÇILDI MI, AÇILACAK MI?

İçişleri Bakanlığı yetkililerince yayımlanan genelgede, konuya ilişkin olarak şu ifadelere yer verildi: "Öte yandan kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulusa sesleniş konuşmasında, sokağa çıkma kısıtlamalarının 21.00'den 22.00'ye alındığını ve yalnızca pazar günlerini kapsayacağını belirtmesinin ardından, aşılamanın hızlandırılması ve vaka ve vefat sayılarındaki düşüşe bağlı olarak temmuzda yeni gevşeme kararları alınacağını ifade etti. Bu kapsamda, nargile kafelerin temmuz ayında yeniden faaliyete geçmesi bekleniyor.

KAFELER RESTORANLAR AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK? KAFELER RESTORANLAR ÇALIŞMA SAATLERİ

Yayımlanan Haziran ayı normalleşme tedbirleri genelgesi kapsamında kafe ve restoranların Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında açık olup masada servis, gel-al ve paket servise başlanacağı ve 21.00 - 24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis olacağı belirtildi.

Pazar günleri ise bu iş yerlerinin 07.00 - 24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI 2021?

Koronavirüs salgını nedeniyle açık cezaevi 31 Mayıs tarihine kadar uzatılmıştı. Pandemi sebebiyle izne çıkarılan yaklaşık 60 bin mahkumun gözü alınacak kararlara çevrilmişti. Açık cezaevi izinlerinin yeniden uzatıldığı açıklandı. Açık cezaevi izinlerinin 31 Mayıs 2021 Tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatıldığı duyuruldu. Konuyla ilgili olarak Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğünden açıklama yapıldı. Yayımlanan duyuruda,

"5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "24/05/2021 tarih ve 13588366-149-684 sayılı yazıları ile COVID -19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID -19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.