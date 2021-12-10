Koronavirüs salgınının başlangıcından beri maske takmak zorunluluğu ve bir dizi önlem kararı alındı. Fakat aşılanmanın hızlanması vaka sayılarında düşüş normalleşmeye geçiş için adım atılmasına sebep olmuştu. Durum bazı ülkelerde maske yasağının kaldırılmasına kadar gitmişti. Bu dönemde ülkemizde maske yasağı kapalı alanlar için hiç kaldırılmadı. Delta varyantının ortaya çıkmasıyla yasak kaldırılan ülkelerde de tekrar geri getirildi. Vatandaşlar maske takma zorunluğunun ülkemizde kalkıp kalkmadığını; aşı olanların muaf olup olmadığını merak ediyor. Bu bağlamda, Maske takma zorunluluğu kalktı mı? Aşı olan maske takacak mı? Detaylar haberimizde...

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Delta varyantı azalmakta olan virüsün tekrar pik noktalara çıkmasını sağladı. Öyle ki virüsü çok düşük sayılara indirmiş birçok ülkede delta varyantından sonra maske takma geri getirildi. Uzmanlar aşının delta varyantına karşı da koruyucu olduklarını açıkladılar. Ancak buna rağmen çoğu ülkede maske takma zorunluluğu bulunuyor. Ülkemizde maske takmayla ilgili olarak son genelge İçişleri Bakanlığı tarafından 27 Haziran 2021 tarihinde yayınlanmıştı. Genelgeye göre sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlaması1 Temmuz 2021 tarihinde sonlandırılmıştı.

Genelge içerisinde yer alana göre; iş yerleri, toplantı, etkinlikler, düğünler, toplu ulaşım gibi tüm halka açıık alanlarda maske zorunluluğu bulunmaktadır. Aksi yönde bir resmi açıklama yapılmamıştır.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ AÇIKLADIĞI İLGİLİ GENELGEYE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Maske takma zorunluluğuyla ilgili olarak İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karar bulunmaktadır. Alınan karar eski tarihli olsa da; kuralların 2021 Aralık ayında geçerliliğini koruduğunu belirtilmiştir.

İlgili kararda,

"Kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinin kapalı alanları ile toplu ulaşım araçlarında maske takılması zorunluluğu kararlarımıza ilaveten, ilimizde sokağa çıkan her vatandaşın açık alanlarda da ağız ve burunu kapatacak şekilde, usulüne uygun maske takmasının zorunlu olması,

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararları alınmıştır" ifadelerine yer verilmiştir.

Alınan karar İstanbul'da açık ve kapalı halka açık her alanda maske yasağının bulunduğunu göstermektedir. Bu yasağa uymayanların para cezasına çarptırılacağı belirtilmiştir."

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin Maske Uygulaması konusunda aldığı karar metnini okumak için tıklayınız.

AŞI OLAN MASKE TAKACAK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın Temmuz ayı raporunda ya da İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı kararlarda maske kuralıyla ilgili olarak aşı olup olmama durumu gözetilmemiştir. Maske yasağının içeriğinde aşı detayı verilmemiştir.