Maske takmadığı için ceza yedi! Polise "Helal olsun" diye sitem etti
Kahramanmaraş’ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında sokakta yaptığı denetimler esnasında maske takmayan bir sürücünün polis ekiplerine, "Hayatım boyunca ceza yemedim helal olsun" diyerek sitem etmesi görenleri şaşırttı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Dulkadiroğlu ilçesinde sokak ve meydanlarda yaya olarak yaptığı maske ve sosyal mesafe denetimlerinde maskesiz olduğu için ceza yiyen bir sürücünün polis memuruna gösterdiği sitem izleyenleri hayrete düşürdü. Sürücüye maske takmadığı için 900 lira ceza kesildi.
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24 Eylül 2020 Perşembe 11:01
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