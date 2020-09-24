Maske takmadığı için ceza yedi! Polise "Helal olsun" diye sitem etti

Kahramanmaraş’ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında sokakta yaptığı denetimler esnasında maske takmayan bir sürücünün polis ekiplerine, "Hayatım boyunca ceza yemedim helal olsun" diyerek sitem etmesi görenleri şaşırttı.