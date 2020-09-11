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  3. Maske takmamak için polise direndi! İnadıyla başka bir kadını çileden çıkardı

Maske takmamak için polise direndi! İnadıyla başka bir kadını çileden çıkardı

Bursa'da maske takmamak için polis ekiplerine "uzak durun benden" deyip direnen bir kadın, kendi videosunu çeken hemcinsini çileden çıkarttı. Kadını maske takmadan yollamak istemeyen polisin sabrı kameralara yansırken direniş gösteren kadına 900 lira maske cezası kesilip polise mukavemet suçundan da işlem yapıldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Ş.A. isimli kadını fark edip durduran polis ekipleri tüm uğraşlarına rağmen kadını maske takmaya ikna edemedi. O anları ise cep telefonu kamerasına alan başka bir kadın ise kadına sitem ederek "O adamlar sen kadınsın diye sana bir şey yapamıyor ama ben parçalarım seni tak o maskeyi" diyerek tepki gösterdi. Olayın ardında "polise mukavemet" suçundan işlem yapılıp tahkikat başlatılırken Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet suçundan da tutanak düzenlenip 900 lira ceza kesildi.

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11 Eylül 2020 Cuma 14:01
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