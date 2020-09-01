Maske takmayan kasiyerden müşteriye şaşırtan ifade: ''Bas git!''
Arnavutköy'de bir müşteri markette maskesini çenesinin altına takan kasiyer ile tartıştı. Müşterinin cep telefonuna saniye saniye kaydettiği bu görüntülerde kasiyerin ''Bas git'' sözü izleyenleri hayrete düşürdü.
Arnavutköy'de bir markette yaşanan olayda bir müşteri koronavirüs tedbirlerine uymayıp maskeyi çenesinin altına takan bir kasiyerle tartıştı. Olay güvenlik kameralarına anbean kaydedilirken kasiyerin ''Bas git'' sözü görenleri şoke etti.
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01 Eylül 2020 Salı 10:38
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