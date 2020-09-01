Maske takmayan kasiyerden müşteriye şaşırtan ifade: ''Bas git!''

Arnavutköy'de bir müşteri markette maskesini çenesinin altına takan kasiyer ile tartıştı. Müşterinin cep telefonuna saniye saniye kaydettiği bu görüntülerde kasiyerin ''Bas git'' sözü izleyenleri hayrete düşürdü.