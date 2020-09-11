Maske takmayan yolcuya şoförden büyük ders!
Bursa'da otobüse maskesiz binen bir yolcu, otobüs şoförünün de tüm ısrarlarına rağmen maske takmayınca şoför otobüsü denetim yapan polis ekiplerinin olduğu yere sürüp yolcuyu ihbar etti. Polis ise kurallara uymayan yolcuya cezayı kesti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan olayda otobüste maskesini takmayan bir kişi ile şoför arasında tartışma çıktı. Yolcunun inatlaşması üzerine şoför otobüsün kapılarını kilitleyip yolda denetim yapan polis ekiplerinin yanına sürdü. Şoförün yolcuyu şikayet etmesi üzerine polis ekipleri kurallara uymayan yolcuya idari para cezası verdi.
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