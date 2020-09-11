Maske takmayan yolcuya şoförden büyük ders!

Bursa'da otobüse maskesiz binen bir yolcu, otobüs şoförünün de tüm ısrarlarına rağmen maske takmayınca şoför otobüsü denetim yapan polis ekiplerinin olduğu yere sürüp yolcuyu ihbar etti. Polis ise kurallara uymayan yolcuya cezayı kesti.