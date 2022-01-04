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Maske takmayınca olanlar oldu! Genç kadın kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı

Arjantin'de meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Maskesiz dondurmacıya giden genç bir kadın personel tarafından maske takması konusunda uyarıldı. Yanında maske olmayan kadın, çıkardığı kıyafetleriyle maske yaptı.

Arjantin'in Mendoza şehrinde bir dondurmacı dükkanında meydana gelen olay sosyal medyada gündem oldu. Ülke basınında geniş yankı uyandıran olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Dondurmacı dükkanına giden genç kadın dükkanda çalışan bir personel tarafından maske konusunda uyarıldı. Personel, kadına maskesiz içeri giremeyeceğini söyledi.

DONDURMACI DÜKKANINDA MÜŞTERİLERİN GÖZÜ ÖNÜNDE  SOYUNDU

Genç kadın bunun üzerine personel ile dalga geçerek "Bana maske tak demeyin. Şimdi maske takacağım'' dedi ve müşterilerin gözü önünde kıyafetini çıkarıp yüzüne sardı.

Tamamen iç çamaşırıyla kalan kadın, kimseyi umursamadan sırada bekleyip dondurma satın aldı.   Ardından dükkandan çıkıp elbisesini tekrar giydi. O görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

İşte o anlar:

Berkem Temizel
Gece Editörü
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