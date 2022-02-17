Maske yasağı kalkıyor mu, kalkacak mı 2022? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maske açıklaması

Koronavirüs salgını sürecinde maske takma uygulaması Avrupa'nın birçok ülkesinde kaldırılırken Türkiye'de ise uygulanmaya devam ediyor. Özellikle 2022 yılında salgının biteceğine yönelik öngörüler ve salgının hafif seyretmesi nedeniyle önlemlerin gevşetilmesi ya da tamamen kaldırılması gündeme gelirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası maske kısıtlaması hakkında konuştu. Bunun üzerine vatandaşlar da Maske yasağı kalkıyor mu, kalkacak mı 2022? sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maske açıklaması...

MASKE YASAĞI KALKIYOR MU, KALKACAK MI 2022?

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığının 20 Eylül 2020 tarihinde genelgesine göre ülke genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirilmişti.

Bu konuda alınmış yeni bir karar bulunmadığı için 2022 yılında maske takma kısıtlaması devam etmektedir. Bir başka deyişle maske yasağı kalkmamıştır, kalkacağına yönelik resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

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SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN MASKE AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada maske kısıtlamasına değinerek şunları söyledi:

"Gelecek hafta çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz."

Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamasından yola çıkılarak maske kısıtlamasının yaz aylarında kalkacağı tahmin ediliyor. Özellikle vaka sayılarında yaşanan artış ve azalış eğilimlerindeki dengesizlik nedeniyle yakın dönemde kısıtlamanın kalkması beklenmiyor.