Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının sona erdi. Koronavirüs salgındaki son durum, salgının seyri ve kısıtlamaların değerlendirildiği toplantı sonrası Bakanı Fahrettin Koca, kameraların karşısına geçerek alınan kararları açıkladı. Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan maske yasağına ilişkin olarak Bakan Koca açıklamada bulundu. Peki Maske yasağı kalktı mı son dakika 2022? Açık, kapalı alan, toplu taşımada maske takma zorunluluğu kalktı mı, kaldırıldı mı?

MASKE YASAĞI KALKTI MI SON DAKİKA 2022?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçerek maske yasağı hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca, maske yasağının açık alanlarda kalktığını açıkladı.

Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun aldığı kararları şu sözlerle açıkladı:

- Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz.

- Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse, maske takmak şart değil.

- Yeni dönemde HES uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşta girilişte HES kodu uygulaması yapılmayacak.

- Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

- Okullarda 2 vakanın çıkması durumunda karantina uygulaması olmayacak.

AÇIK, KAPALI ALANLARDA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU KALKTI MI, KALDIRILDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun olup olmayacağı hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca açık alanlar maske takma zorunluğunun kaldırıldığını açıkladı.

Bilim Kurulu toplantısında alınan kararlar özetle şöyle:

- Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz.

- Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse, maske takmak şart değil.

- Yeni dönemde HES uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşta girilişte HES kodu uygulaması yapılmayacak.

- Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

- Okullarda 2 vakanın çıkması durumunda karantina uygulaması olmayacak.

TOPLU TAŞIMADA MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Bakan Fahrettin Koca, otobüsler, uçaklarda ve toplu taşıma araçlarında maske takma uygulamasının devam edeceğini açıkladı. Bakan Koca şunları söyledi:

"Mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda, yani uçak, otobüs ve tiyatro gibi alanlarda maskeleri kullanmaya devam ediyoruz. Bunun dışında kapalı alan olup mesafe korunabiliyor ise o durumda maskeyi takmanın şart olmadığını söylüyoruz. Maske hayatımızdan çıkmadı. Ama maskeyi nerede gerekiyorsa ise yanımızda taşımamız gerektiğini söylüyoruz."