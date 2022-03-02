Ukrayna Büyükelçiliği'nden Haluk Levent'e konser teklifi! Eurovision birincisi Kırım Türkü Jamala da sahnede olacak!Dwayne Johnson kimdir? Kaç yaşında? Kaç kilo? Boyu kaç? Dwayne Johnson filmleriİstanbul'u, Yunanistan topraklarına ait göstermişlerdi! Fahrettin Altun, ABD'li kanala "paşa paşa" özür diletti! "İlla denize mi dökelim?"Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 2 Mart 2022 Çarşamba Survivor 2022 All Star kim elendi? Adaya kim veda etti?Boluspor 0 -1 Tuzlaspor | Maç sonucuManifesto ne demek? Nasıl yazılır? Manifesto örnekleri, filmleri nelerdir?Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor – Fatih Karagümrük maçı canlı izle | Sivasspor – Fatih Karagümrük maçı A Spor HD canlı yayın izle linkiFrikik vermemek için çaba sarf eden Merve Boluğur hayalindeki erkeği anlatırken kendinden geçti! "Şu an nasıl devam edeceğim bilmiyorum"2 Mart 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 2 Mart 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranıKapitone ne demek, TDK'ya göre Kapitone kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. KORONAVİRÜS
  4. Maske yasağı kalktı mı son dakika 2022? Açık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kalkacak mı, ne zaman?

Maske yasağı kalktı mı son dakika 2022? Açık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kalkacak mı, ne zaman?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske yasağı hakkında açıklamada bulundu. Bakan Koca'nın açıklaması sonrası vatandaşlar da internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Maske yasağı kalktı mı son dakika 2022? Açık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kalkacak mı, ne zaman? İşte detaylar...

Maske yasağı kalktı mı son dakika 2022? Açık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kalkacak mı, ne zaman?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının sona erdi. Koronavirüs salgındaki son durum, salgının seyri ve kısıtlamaların değerlendirildiği toplantı sonrası Bakanı Fahrettin Koca, kameraların karşısına geçerek alınan kararları açıkladı. Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan maske yasağına ilişkin olarak Bakan Koca açıklamada bulundu. Peki Maske yasağı kalktı mı son dakika 2022? Açık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kalkacak mı, ne zaman? Detaylar haberimizde... 

Maske yasağı kalktı mı son dakika 2022? Açık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kalkacak mı, ne zaman?

MASKE YASAĞI KALKTI MI SON DAKİKA 2022?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçerek maske yasağı hakkında açıklama yapacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada maske kısıtlamasına değinerek şunları söyledi:

"Gelecek hafta çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz."

Maske yasağı kalktı mı son dakika 2022? Açık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kalkacak mı, ne zaman?

AÇIK VE KAPALI ALANLARDA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU KALKACAK MI, NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun olup olmayacağı hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar habere eklenecektir. 

Bakan Koca'nın vereceği müjdeler merakla beklenirken Sabah'ın haberine göre detaylar belli oldu. Buna göre HES kodunun kaldırılması, PCR testinin ve maske uygulamasının gözden geçirilmesi, tedbirlerin gevşetilmesi ile vaka sayılarının durumuna göre karar verileceği belirtildi. 

Maske yasağı kalktı mı son dakika 2022? Açık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kalkacak mı, ne zaman?

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT