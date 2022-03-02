Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının sona erdi. Koronavirüs salgındaki son durum, salgının seyri ve kısıtlamaların değerlendirildiği toplantı sonrası Bakanı Fahrettin Koca, kameraların karşısına geçerek alınan kararları açıkladı. Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan maske yasağına ilişkin olarak Bakan Koca açıklamada bulundu. Peki Maske yasağı kalktı mı son dakika 2022? Açık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kalkacak mı, ne zaman? Detaylar haberimizde...

MASKE YASAĞI KALKTI MI SON DAKİKA 2022?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçerek maske yasağı hakkında açıklama yapacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada maske kısıtlamasına değinerek şunları söyledi:

"Gelecek hafta çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz."

AÇIK VE KAPALI ALANLARDA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU KALKACAK MI, NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun olup olmayacağı hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar habere eklenecektir.

Bakan Koca'nın vereceği müjdeler merakla beklenirken Sabah'ın haberine göre detaylar belli oldu. Buna göre HES kodunun kaldırılması, PCR testinin ve maske uygulamasının gözden geçirilmesi, tedbirlerin gevşetilmesi ile vaka sayılarının durumuna göre karar verileceği belirtildi.