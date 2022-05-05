Maske yasakları tamamen kalacak mı? Yasakların devam ettiği yerlerde 'Haziran' detayı..

Geçtiğimiz günlerde maske kullanımı birçok yerde kaldırıldı. Toplu taşımalarda ve hastanelerde zorunluluğu devam ediyor. Zorunlu olarak maske yasaklarının devam ettiği yerlerde ise vaka sayılarının iyice düşmesiyle kaldırılması bekleniyor.

GÜNLÜK VAKA SAYILARININ DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Kovid-19 salgının Mart 2020 yılından itibaren tüm dünyada yaşanmasıyla birlikte birçok önlem alınmıştı. Bu önlemlerin başında, maske yasağı geliyor. 2 yıllık süreçte her alanda zorunlu olan maske yasağı, geçtiğimiz günlerde yapılan Bilim Kurulu toplantısı ile birçok yerde kaldırıldı. Toplu taşımalarda ve hastanelerde devam eden yasakların, günlük vaka sayılarının 1000'in altına düşmesiyle kaldırılması bekleniyor.

MASKE YASAKLARI TAMAMEN KALKACAK

Bilim Kurulu'nun 26 Nisan'da yaptığı toplantıda günlük vaka sayısının 2511 olarak açıklamasının ardından, salgın döneminde artık sona gelindiği ve devam eden maske yasaklarının, bayram sonra açıklanacak veriler ile birlikte tamamen kaldırılması bekleniyor.