"Maske zorunluluğundan haberim yok" dedi, kimliğini bırakıp gitti!

Korona virüs (Kovid-19) salgını sonrası normalleşme sürecine geçiş aşamasında, artan vaka ve ölümler sonrasında İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl, Kestel ve Gürsu ilçelerinde 'maskesiz dolaşmama yasağı' getirdi. Yasağa uymayanlar durdurularak haklarında idari para cezası işlemi yapıldı. İnegöl ilçesinde ise maskesiz sokağa çıkmama yasağına dair haberinin olmadığını iddia eden bir vatandaş, cezai işlem uygulanırken, nüfus cüzdanını polise ekiplerine bırakarak bölgeden uzaklaştı.

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