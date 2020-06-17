"Maske zorunluluğundan haberim yok" dedi, kimliğini bırakıp gitti!
Bursa'da koronavirüs vakalarının artış göstermesiyle birlikte, İl Hıfzıssıhha Kurulu maske takma zorunluluğu getirdi. Polis denetim sırasında maske takmadıklarını gördükleri vatandaşlara ceza yazarken bir kişi, maske zorunluluğundan haberinin olmadığını ifade ederek kimliğini bırakarak olay yerinden uzaklaştı.
Korona virüs (Kovid-19) salgını sonrası normalleşme sürecine geçiş aşamasında, artan vaka ve ölümler sonrasında İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl, Kestel ve Gürsu ilçelerinde 'maskesiz dolaşmama yasağı' getirdi. Yasağa uymayanlar durdurularak haklarında idari para cezası işlemi yapıldı. İnegöl ilçesinde ise maskesiz sokağa çıkmama yasağına dair haberinin olmadığını iddia eden bir vatandaş, cezai işlem uygulanırken, nüfus cüzdanını polise ekiplerine bırakarak bölgeden uzaklaştı.
.
HABERE YORUM KAT