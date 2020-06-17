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  3. "Maske zorunluluğundan haberim yok" dedi, kimliğini bırakıp gitti!

"Maske zorunluluğundan haberim yok" dedi, kimliğini bırakıp gitti!

Bursa'da koronavirüs vakalarının artış göstermesiyle birlikte, İl Hıfzıssıhha Kurulu maske takma zorunluluğu getirdi. Polis denetim sırasında maske takmadıklarını gördükleri vatandaşlara ceza yazarken bir kişi, maske zorunluluğundan haberinin olmadığını ifade ederek kimliğini bırakarak olay yerinden uzaklaştı.

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17 Haziran 2020 Çarşamba 17:34

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