Maskeler kalkıyor mu, kalktı mı 2022 ? Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Fahrettin Koca 2 Mart 2022 Çarşamba Bilim Kurulu kararları

Koronavirüs salgını sürecindeki son durum ve ilerleyen dönemde alınacak kararların masaya yatırıldığı Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapıldı. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Bakanı Fahrettin Koca toplantıda alınan kararları açıkladı. Bu kapsamda maske yasağının kaldırılıp kaldırılmadığı merak ediliyor. Peki Maskeler kalkıyor mu, kalktı mı 2022 ? Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? İşte 2 Mart 2022 Çarşamba gününde yapılan Bilim Kurulu toplantısıdna Fahrettin Koca'nın açıkladığı Bilim Kurulu kararları...

MASKELER KALKIYOR MU, KALKTI MI 2022?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçerek maske yasağı hakkında açıklama yaptı. Bakan Fahrettin Koca, açık alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı.

Bakan Koca şunları söyledi:

-Artık açık hava da maske kullanmak zorunda değiliz.

- Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse, maske takmak şart değil.

- Yeni dönemde HES uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşta girilişte HES kodu uygulaması yapılmayacak.

- Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

- Okullarda 2 vakanın çıkması durumunda karantina uygulaması olmayacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada maske kısıtlamasına değinerek şunları söyledi:

"Gelecek hafta çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz."

MASKE ZORUNLULUĞU NE ZAMAN KALKACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun kalkıp kalkmayacağı hakkında açıklama yaptı.

Bakan Koca'nın açıklamasına göre açık alanda maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Kapalı alanlarda ise mesafe ve havalandırmaya göre maske takıp takılmamasına karar verilecek.

FAHRETTİN KOCA BİLİM KURULU KARARLARI 2 MART 2022 ÇARŞAMBA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 2 Mart 2022 Çarşamba gününde yapılan Bilim Kurulu toplantısında alınan kararları açıkladı. Toplantıda alınan karalar şöyle:

-Artık açık hava da maske kullanmak zorunda değiliz.

- Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse, maske takmak şart değil.

- Yeni dönemde HES uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşta girilişte HES kodu uygulaması yapılmayacak.

- Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

- Okullarda 2 vakanın çıkması durumunda karantina uygulaması olmayacak.

"MASKELERİ HAYATIMIZDAN ÇIKARMIYORUZ"

Bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir kişi salgın bitmedi demediğinde somut gerçek değişmiyor. Salgın somut etkisini yitirdi, gözle görülür gerçek budur. Bundan sonra ne yapılmalı derseniz cevabı çok açık. Salgın ile toplum olarak kısıtlamalarla mücadele etmekten bireysel korunma aşamasına geçmeliyiz. Maske konusunda bence prensip şudur; Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, maskeyi gerektiğinde takmak suretiyle yanımızda taşıyoruz. Maske günlük hayatımızın vazgeçilmez olanı olmalıdır.