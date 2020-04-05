Maskeler, PTT Kargo ile ücretsiz olarak adrese teslim edilecek

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda, "ePttAVM.com" üzerinden vatandaşlara dağıtılacak maskeler PTT Kargo tarafından ücretsiz olarak adrese teslim edilecek.

PTT AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda ePttAVM.com üzerinden vatandaşlar, kendileri ve aile bireyleri için ücretsiz maske temin edebilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ePttAVM.com üzerinden 20-65 yaş arasındaki her vatandaşa ücretsiz sağlanan maskelerin, kargo gönderimleri PTT Kargo ile ücretsiz yapılacak.

Maske temini için https://maske.epttavm.com adresindeki formu doldurmak yeterli olacak.

Vatandaşların her hafta 5 adet maske alma hakkı bulunurken, ücretsiz maske temini, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşları kapsamayacak.

Kaynak: AA