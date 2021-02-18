Maskelerdeki yeni tehlike: Ağız mantarına neden oluyor!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında, bulaş riskinin önüne geçmek için alınan en büyük tedbirin maske olması üzeirne birçok dünya ülkesinde, kamu alanları ve ortak kullanım alanlarında maske takılması zorunluluğu getirildi. Ancak yapılan bir araştırmayla yoğun maske kullanımının yeni sağlık sorunlarına yol açtığı tespit edildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü, Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu'nun yaptığı açıklamada, maske kullanımının ağız ve diş sağlığını olumsuz etkilediğini ve bunun önüne geçmek için kaliteli, doğru maske tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

"TEK KAT, KALİTELİ MASKE KULLANILMALI"

Yanlış maske kullanımının virüsün yayılımının önüne geçmediğini vurgulayan Prof. Dr. Hubbezoğlu, bu durumun ağız kuruluğu ve ağız ve dudak kenarlarında mantara yol açabileceğini ifade etti. Maskeyi birkaç kat kullanmanın koruyuculuğa çok önemli bir etkisinin olmadığının altını çizen Dr. Hubbezoğlu, tek kat ve kaliteli bir maskenin doğru kullanımının yeterli olacağını söyledi.

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"Maske kullanımının ağız ve diş sağlığına direk olarak bir etkisi yok." diyen Hubbezoğlu, ağzın hava almasını önleyecek biçimde ve kat kat kullanıldığında mantar riski oluştuğunu, bu nedenle tek kat, kaliteli bir maskenin doğru şekilde kullanılması gerektiğini belirtti.

Maskelerin ıslandığında etkisini kaybettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Hubbezoğlu, bazı vatandaşların bunu bilerek hapşıracakarı zaman maskeyi çıkardıklarını, ancak bunun yanlış bir tutum olduğunu, maske çıkarılmadan hapşırılıp ardından maskenin değiştirilmesi gerektiğini ifade etti. Koruyuculuğunun kanıtlanmadığı maskelerin kullanımının yanlış olduğunu ve Kovid-19'dan korumadığı gibi ağızda yara ve mantar enfeksiyonlarına sebep olduğunu hatırlatan Hubbezoğlu, maskenin temiz olmamasının da bu tür enfeksiyon ve yaralara yol açtığını belirterek vatandaşları uyardı.