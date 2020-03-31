Maskeli soyguncu güvenlik kamerasında

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir markette kasiyerin boğazını sıkıp bıçakla tehdit eden maskeli soyguncu kasadaki paraları çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay 22 Mart tarihinde Küçükçekmece Yeni Mahalle'de bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde söz konusu markete gelen maskeli bir kişi, kasiyerin boğazını sıkıp bıçakla tehdit ederek kasadaki bin 725 TL parayı alıp kaçtı. Kasiyerin ihbarı üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. İş yeri ve çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin olaydan sonra ticari taksiye bindiği, bir müddet sonra inerek başka bir taksi ile Avcılar'da bir eve girdiğini tespit etti. Operasyonun devamında kimlik adres paylaşım sisteminden yapılan sorgulamada apartmanda bir kişinin eşkale uygun şahıs olduğu belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılından alınan arama kararı ile eve 26 Mart'ta baskın düzenleyen emniyet ekipleri, Mustafa Murat S. (37) isimli bir şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlının itirafları doğrultusunda soygunun asıl faili olan Çağatay Polat D.'ye (34) ulaşıldı. Çağatay Polat D. aynı gün Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bir evde gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyette sorguya alınırken, zanlılardan Çağatay Polat D.'nin "hırsızlık', "gasp', "uyuşturucu madde ticareti" ve "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu, Mustafa Murat S.'nin ise aynı suçlardan poliste çok sayıda dosyası oldu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından her iki şüpheli de önceki gün adliyeye sevk edildi. Zanlılardan çok sayıda suçtan aranan Mustafa Murat S. adli makamlarca serbest bırakılırken, bankada kasiyeri etkisiz hale getirip kasadaki paraları çaldığı iddia edilen Çağatay Polat D. ise tutuklanarak ceza evine konuldu.

Öte yandan markette yaşanan soygun anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Elde edilen görüntülerde, maskeli soyguncu, kasiyerin boğazını sıkıp üzerinden çıkardığı bıçakla tehdit ederek yazar kasadaki paraları alıp kaçıyor.

Kaynak: İHA