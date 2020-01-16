Maskeli soyguncu vurularak öldürüldü

Gaziantep'te maskeli bir gaspçı son işinde sert kayaya çarptı. Silahla vurulan gaspçı kaldırıldığı hastanede öldü.

Gaziantep Ticaret ve Endüstri Merkezi'nde (GATEM) toptancılık yapan R.H. ve C.H. isimli kardesler, aksam saatlerinde iki ayrı araçla peş peşe Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki evlerine doğru hareket etti. Sitenin otoparkında aracından inen C.H., silahlı ve maskeli bir gaspçıyla karşılaştı. Araca ateş eden gaspçı, silahın kabzası ile C.H.'nin yüzüne vurarak, kardeşlerden birini etkisiz hale getirdi. Parayı alıp kaçmaya çalışan maskeli şahıs, otoparka gelen diğer kardeş R.H. tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs, polis nezaretinde Gaziantep Üniversitesi Tip Fakültesi hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybeden maskeli sahsın ise Sefer Şen olduğu belirlendi.

Öte yandan hastaneye kaldırılan C.H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

Kaynak: İHA