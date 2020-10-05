Maskesini yarım takan yaşlı adama tokat attı! Tükürük ile karşılığını aldı

Kağıthane'de seyir halindeki halk otobüsünde yaşlı bir adama maskesini yarım taktığı gerekçesiyle kimliği belirsiz bir kadın tokat atıp maskesini çıkardı. Kavganın şiddetinin arttığı o görüntüler bir vatandaşın kamerasına saniye saniye yansırken neye uğradığını şaşıran adam, kadına tükürerek karşılık verdi.