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  3. Maskesini yarım takan yaşlı adama tokat attı! Tükürük ile karşılığını aldı

Maskesini yarım takan yaşlı adama tokat attı! Tükürük ile karşılığını aldı

Kağıthane'de seyir halindeki halk otobüsünde yaşlı bir adama maskesini yarım taktığı gerekçesiyle kimliği belirsiz bir kadın tokat atıp maskesini çıkardı. Kavganın şiddetinin arttığı o görüntüler bir vatandaşın kamerasına saniye saniye yansırken neye uğradığını şaşıran adam, kadına tükürerek karşılık verdi.

Kağıthane Seyrantepe-Topkapı seferini yapan bir halk otobüsünde yaşanan olayda bir kadın, maskesini yarım taktığından dolayı tartıştığı adama tokat atarak maskesini düşürttü. Kadının öfkeden deliye döndüğü o anlarda yaşlı adam ise neye uğradığını şaşırdı. Ardından karşılık olarak kadının suratına tüküren yaşlı adamın o anları kameralara anbean kaydedildi.

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05 Ekim 2020 Pazartesi 14:15
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