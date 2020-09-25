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  3. Maskesiz dolaşanlara canlı yayından sitem: ''Maske öyle değil, böyle takılır''

Maskesiz dolaşanlara canlı yayından sitem: ''Maske öyle değil, böyle takılır''

Kırıkkale’de ülke genelinde koronavirüse karşı alınan maske kurallarına uymayan vatandaşlar için bir kişi sosyal medya hesabından tepkisini dile getirdi. Kameralara anbean kaydedilen bu görüntülerdeki kişi ''maske öyle değil, böyle takılır'' diyerek isyan etti.

Kırıkkale’de yaşanan olayda Bülent Güler isimli bir kişi, maske kurallarına uymayan vatandaşlara sitem ederek sosyal medya hesabından paylaştığı canlı yayınında ''maske öyle değil, böyle takılır'' deyip o kişilere tepki gösterdi. O anlar ise kameralara saniye saniye böyle yansıdı.

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25 Eylül 2020 Cuma 12:04
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