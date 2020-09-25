Maskesiz dolaşanlara canlı yayından sitem: ''Maske öyle değil, böyle takılır''

Kırıkkale’de ülke genelinde koronavirüse karşı alınan maske kurallarına uymayan vatandaşlar için bir kişi sosyal medya hesabından tepkisini dile getirdi. Kameralara anbean kaydedilen bu görüntülerdeki kişi ''maske öyle değil, böyle takılır'' diyerek isyan etti.