Maskesiz dolaşmayı özleyenler buraya: Uzm. Dr. Songül Özer, maskelerin hayatımızdan çıkacağı tarihi verdi Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs sürecinde eve kapanma, ekonomik bunalımlar, psikolojik sorunların yanı sıra bir de sürekli ağzımızı ve burnumuzu kapatan cerrahi maskelerle dolaşmak zorunda olmak birçok insan tarafından artık katlanılmaz hale geldi. Peki ne zaman çıkacak bu maskeler hayatımızdan?

1 31 Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı olumsuz etkileyen yeni tip koronavirüs salgınında, virüsten önceki hayatımızda normal olan her şeyi özlemeye başladık.